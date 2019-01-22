Лавров провёл переговоры с главой МИД Турции накануне визита Эрдогана

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры накануне визита в Москву турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

— Наш министр провёл телефонные переговоры с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым, — отметил он. Темы разговора не уточняются.

Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги запланированы на 23 января. В МИД Турции ранее сообщали, что Эрдоган хочет обсудить с Путиным создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии.