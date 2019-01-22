Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

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Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

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Фото © Pixabay

Пользователи из стран Европы, Южной и Центральной Америки сообщили о сбоях в работе мессенджера WhatsApp. По данным портала Downdetector, проблемы были зафиксированы после 21:00 мск.

О сбоях сообщали пользователи из России, США, стран Западной Европы, Бразилии, Мексики.

Основная проблема — подключение, с ней столкнулось 60% пользователей, также жители указанных стран пожаловались на проблему с авторизацией и входом в веб-версию.

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