Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

Пользователи из стран Европы, Южной и Центральной Америки сообщили о сбоях в работе мессенджера WhatsApp. По данным портала Downdetector, проблемы были зафиксированы после 21:00 мск.
О сбоях сообщали пользователи из России, США, стран Западной Европы, Бразилии, Мексики.
Основная проблема — подключение, с ней столкнулось 60% пользователей, также жители указанных стран пожаловались на проблему с авторизацией и входом в веб-версию.
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