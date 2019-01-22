Врачи рассказали о состоянии моряков, спасённых с горящих судов в Чёрном море

Все моряки, спасённые с двух горящих танкеров в Чёрном море, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом РИА "Новости" сообщил директор Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Сейчас 12 пострадавших находятся в керченской городской больнице, где они получат консультации медиков.

Напомним, два танкера под флагом Танзании — Candy и Maestro — загорелись в водах Чёрного моря 21 января. На судах было 32 человека — граждане Турции и Индии. По последним данным, 12 человек были спасены, 14 погибли, о судьбе ещё шестерых ничего не известно, однако шансов найти их живыми нет. По факту гибели членов экипажа возбуждено уголовное дело. Ранее СК России опубликовал кадры с горящими танкерами.