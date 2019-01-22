СК: Взрывчатки и оружия у хулигана с рейса "Аэрофлота" не нашли

Кроме того, были допрошены все взрослые пассажиры рейса, а также члены экипажа, изъяты записи камер видеонаблюдения.

Следователи не обнаружили взрывчатых веществ и оружия у мужчины, который 22 января попытался прорваться в кабину пилотов на рейсе "Аэрофлота" из Сургута в Москву и требовал изменения курса самолёта. Об этом говорится в сообщении СКР.

В рамках расследования уголовного дела следователи проверили самолёт, изъяли "биологические образцы", а также досмотрели подозреваемого.

— В ходе досмотра подозреваемого и осмотра воздушного судна взрывчатых веществ и оружия не обнаружено, — сообщает СКР.

Напомним, 22 января один из пассажиров рейса Сургут — Москва авиакомпании "Аэрофлот" потребовал, чтобы лайнер изменил курс следования и направился в Афганистан. Пилоты развернули машину и совершили посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, где мужчину задержали полицейские. Против него возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее были опубликованы кадры задержания дебошира, сейчас он официально задержан.

Здесь Лайф собрал всё, что известно о горе-захватчике рейса "Аэрофлота".