СМИ: Трамп приготовил два разных обращения к нации

Президент США Дональд Трамп готовит два варианта ежегодного обращения к американцам для двух различных аудиторий, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники.

— Спичрайтеры Белого дома также работают над "отдельными отрывками", которые могут быть использованы для выступления в другом месте и для другой аудитории, — говорится в материале журналистов.

В тексте имеются в виду два обращения к нации от американского лидера, одно из которых состоится в Конгрессе, а второе — в пригороде Вашингтона на митинге. По информации журналистов, несмотря на рекомендации спикера Нэнси Пелоси перенести выступление, в Белом доме склоняются к его проведению 29 января.