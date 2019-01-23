В Петербург прибывает судно, с которого пираты похитили российских моряков

Контейнеровоз MSC Mandy, который 2 января у берегов Бенина атаковали пираты и похитили российских моряков, прибудет в Санкт-Петербург в 03:00 мск, следует из расписания на сайте компании MSC.

— Судно — MSC Mandy, дата прибытия — 23 января 2019 года. Порт — Санкт-Петербург, — сказано в расписании.

По данным проекта Мarinetraffic, в настоящий момент судно находится в западной части Финского залива, его расчётное время прибытия в порт — 03:01 мск.

Напомним, 2 января на борт судна MSC Mandy ворвались вооружённые люди и начали грабить экипаж, после чего взяли в заложники шестерых моряков из России. Спустя две недели пираты вышли на связь и потребовали выкуп.