Авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа

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Авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа

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Фото © Flickr/ Diariocritico de Venezuela

Израильские Военно-воздушные силы нанесли удары по нескольким наземным целям в секторе Газа, передаёт Jerusalem Post.

По информации издания, в ходе авиаудара с использованием "особенно мощных" высокоточных ракет были поражены как минимум два объекта, принадлежащие правящему в анклаве движению ХАМАС.

Сообщается, что атака стала ответом на беспорядки на границе сектора Газа, в ходе которых лёгкое ранение снайперским выстрелом получил один из израильских офицеров. В тот же момент израильский танк выстрелом разрушил наблюдательную вышку на палестинской территории, в результате чего один человек погиб и ещё двое получили ранения.

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