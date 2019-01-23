В Москве водитель угрожал сотруднику скорой пневматическим пистолетом

Между водителями легковушки и скорой помощи на юго-востоке Москвы произошёл конфликт, в результате автомобилист начал угрожать пневматическим пистолетом, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в ходе перепалки водитель легковушки достал пневматический пистолет и стал им угрожать. Мужчину задержали полицейские и доставили в отдел. Правоохранители проводят проверку.

По данным агентства, задержанный вёл себя неадекватно и, возможно, находился в состоянии опьянения. Его повезут на медицинское освидетельствование.