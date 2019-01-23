Один ребёнок обратился к врачам после инцидента с самолётом "Аэрофлота"

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Один ребёнок обратился к врачам после инцидента с самолётом "Аэрофлота"

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У аэропорта Ханты-Мансийска, где приземлился борт "Аэрофлота". Фото: © РИА Новости/Артур Борисов

После инцидента на рейсе Сургут — Москва за медицинской помощью обратился один ребёнок, за психологической помощью — 14 пассажиров самолёта. Об этом РИА "Новости" рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.

Напомним, 22 января один из пассажиров рейса Сургут — Москва авиакомпании "Аэрофлот" потребовал, чтобы лайнер изменил курс следования и направился в Афганистан. Пилоты развернули машину и совершили посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, где мужчину задержали полицейские. Против него возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он официально задержан.

Пассажиры рейса вылетели в Москву резервным бортом, самолёт уже приземлился в Шереметьево.

Здесь Лайф собрал всё, что известно о горе-захватчике рейса "Аэрофлота".

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