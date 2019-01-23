Пашинян и Алиев обсудили Нагорный Карабах в Давосе

В швейцарском Давосе состоялась неофициальная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, на которой обсуждалось урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.
— Обменялись мнениями по текущей ситуации в переговорном процессе и дальнейшим обсуждениям. Встреча продлилась примерно полтора часа, — написал Пашинян в "Фейсбуке".
Напомним, конфликт из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооружённый конфликт 1992–1993 годов привёл к потере Азербайджаном контроля над территорией. С тех пор ведутся переговоры по мирному урегулированию.
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