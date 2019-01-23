Несколько сотен боевиков на пикапах с пулемётами атаковали сирийских военных

Две группы террористов одновременно напали на позиции правительственных войск около двух населённых пунктов.

Около 400 боевиков "Джебхат ан-нусры"* атаковали сирийские войска в зоне деэскалации Идлиб. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

— На каждом направлении действовали бандгруппы численностью 150–200 боевиков на 15–20 пикапах с крупнокалиберными пулемётами, — цитирует Соломатина ТАСС.

По его словам, в районе населённого пункта Абу-Духур боевики использовали смертника на автомобиле, он был уничтожен, остальные террористы были отброшены за линию соприкосновения подошедшими резервами. В районе Абу-Шарджа атака боевиков была сорвана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.