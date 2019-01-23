Турция сообщила о гибели четырёх своих граждан на судах в Чёрном море

В МИД Турции подтвердили гибель четырёх граждан страны при пожаре на двух судах в Чёрном море, об этом говорится в заявлении ведомства.

— По предварительным данным (на судах) находилось 16 граждан Турции, восемь из них спасены, четверо погибли. Продолжаются поиски ещё четверых пропавших граждан, — цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, два танкера под флагом Танзании — Candy и Maestro — загорелись в водах Чёрного моря 21 января. На судах было 32 человека — граждане Турции и Индии. По последним данным, 12 человек были спасены, 14 погибли, о судьбе ещё шестерых ничего не известно, однако шансов найти их живыми нет. Пострадавшие находятся в керченской городской больнице.

Ранее СК России опубликовал кадры с горящими танкерами.