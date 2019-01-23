Американский военный погиб при обстреле в Афганистане

Военнослужащий армии США погиб в результате обстрела в Афганистане, сообщается на сайте миссии НАТО "Решительная поддержка".

— Сегодня один американский военнослужащий был убит в Афганистане в результате обстрела со стороны противника из стрелкового оружия, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что имя и звание военнослужащего не могут быть раскрыты, пока о его гибели не уведомят ближайших родственников. Идёт расследование инцидента.