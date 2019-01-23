СК изучает видео с избиением школьницы в Смоленской области

Следственное управление СК РФ по Смоленской области начало доследственную проверку после сообщений об избиении школьницы группой сверстниц в городе Десногорске.

Кадры избиения распространили местные СМИ. По их данным, между девочками произошёл конфликт, после которого якобы было решено "наказать" виновницу. Её окружили сверстники, среди которых были и молодые люди, а затем школьницы давали ей пощёчины и оскорбляли. Это продолжалось, пока девочке не разбили губу.

— Начато проведение доследственной проверки. Следователям предстоит установить все обстоятельства данного преступления, его участников, роли каждого из них, — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Кроме того, следователи намерены выяснить причины конфликта и почему он не был предотвращён педагогами, родителями или "субъектами профилактики правонарушений".