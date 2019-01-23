Рэпера Криса Брауна освободили после задержания в Париже

Французская полиция отпустила на свободу американского музыканта Криса Брауна, задержанного ранее по обвинениям в изнасиловании, сообщает портал TMZ.
— Расследования, которые не закрыты на данном этапе, будут продолжаться под руководством парижской прокуратуры, — приводит портал сообщение правоохранителей.
Отмечается, что на свободу были также отпущены его телохранитель и некий близкий друг, которых арестовали вместе с ним.
Ранее Лайф сообщал, что Крис Браун был арестован в Париже по подозрению в изнасиловании.
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