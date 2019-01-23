Роман Брэда Питта и Шарлиз Терон назвали ложью

Источники журнала People опровергли, что голливудский актёр Брэд Питт состоит в романтических отношениях с Шарлиз Терон. Собеседники издания назвали слухи о романе ложью, отметив, что звёзды давно не виделись.

Последний раз актёры встречались полгода назад на рекламной съёмке для часов Breitling, в которой также принимал участие Адам Драйвер.

Ранее издание The Sun сообщило, что после разрыва с Анджелиной Джоли в 2016 году Питт завёл первый серьёзный роман — и не с кем-нибудь, а с оскароносной Шарлиз Терон. Отмечалось, что они якобы начали встречаться в декабре.