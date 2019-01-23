СМИ: Нацразведка США обеспокоена попытками России расширить влияние

Американские спецслужбы называют Россию и Китай "традиционными противниками" Вашингтона. Об этом говорится в обновлённой версии Национальной стратегии США в сфере разведки.

— Попытки России увеличить своё влияние и власть, скорее всего, продолжатся и могут конфликтовать с целями и приоритетами США во многих регионах, — цитирует текст документа агентство Bloomberg.

Что касается Китая, разведка США отмечает среди угроз модернизацию Вооружённых сил КНР и стремление к экономическому и территориальному доминированию в АТР. При этом спецслужбы не исключают сотрудничество с Пекином по ряду вопросов.

Также в документе указаны другие вызовы, среди которых гонка за доминирование в космосе, развитие технологий, киберугрозы, которые представляют опасность для "экономического процветания и стабильности".