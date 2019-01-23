Подождите 35 лет и ещё немного. ABBA отложила релиз новых песен

Шведская группа ABBA, воссоединившаяся спустя 35 лет после распада, перенесла дату выхода новых песен, сообщает The Guardian.

Такой информацией поделился с журналистами представитель музыкантов, заявив, что презентация двух новых треков, записанных ещё в 2018 году, затягивается.

— До лета релиза не будет... Надеюсь, этой осенью, — сказал он.

По информации издания, до этого участник группы Бенни Андерссон в разговоре с журналистами намекал на некоторые юридические проблемы, которые мешают им порадовать своих фанатов.

Как ранее сообщал Лайф, в апреле 2018 года на официальной страничке музыкального квартета в соцсети "Инстаграм" появилась фотография из звукозаписывающей студии, в подписи к которой говорилось о предстоящем релизе двух треков до конца года, однако позже это событие было перенесено на начало 2019 года, а теперь и вовсе отложено на неопределённый срок.