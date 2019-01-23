Мадуро заявил о полном пересмотре политических отношений с США

В ближайшем будущем Венесуэла займётся пересмотром своих отношений с США — после заявлений американского вице-президента Майка Пенса, в которых он призвал жителей поддержать антиправительственные протесты. Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

— Я поручил главе МИД Венесуэлы начать полный пересмотр отношений с США и принять политические меры, — сказал Мадуро в эфире телеканала Telesur.

Он также добавил, что Пенс нарушил "все правила игры", подстрекая жителей Венесуэлы к государственному перевороту. Мадуро сказал, что готов столкнуться с этой проблемой и намерен в ней победить.

Ранее Лайф сообщал, что небольшая группа венесуэльских военнослужащих захватила оружие и пыталась поднять мятеж, однако он был подавлен, после чего в столице начались протесты местных жителей, которые вылились в столкновения с силовиками.