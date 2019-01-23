В Сирии пригрозили Израилю ответным ударом по аэропорту Тель-Авива

Дамаск может нанести ответный удар по аэропорту Тель-Авива, если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с недавними ударами Израиля по Сирии. Об этом заявил постпред САР в ООН Башар аль-Джафари.

— Либо настало время Совету Безопасности принять меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на сирийские территории, либо Сирии нужно привлечь внимание тех, кто создаёт войны в этом Совете, реализовать своё законное право защищаться и ответить на израильскую атаку международного аэропорта Дамаска симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива, — цитирует Джафари РИА "Новости".

Напомним, в ночь на 21 января сирийские силы ПВО заявили об отражении очередной воздушной атаки ВВС Израиля в районе Дамаска. В результате погибло четверо сирийских военных, ещё шестеро пострадали, также частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.

В Израиле заявили, что удары по Сирии стали ответом на запуск ракет из САР по территории еврейского государства.