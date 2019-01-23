Ложные сообщения с угрозами поступили в торговые центры и школы Владивостока

Несколько торговых центров, школ Владивостока и здание администрации Приморья эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании. Угрозы поступали на электронную почту, все сообщения проверила полиция, они не подтвердились, сообщает РИА "Новости".

— В настоящее время принимаются меры по установлению лица, совершившего заведомо ложное сообщение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи 207 УК РФ предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трёх лет, — рассказали в полиции.

По данным местных СМИ, речь идёт о 15 школах, не менее четырёх торговых центрах, нескольких социальных учреждениях.

Напомним, накануне подобные сообщения поступили в учреждения Камчатки. Они также оказались ложными.