Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях за помощь Сирии

Палата представителей Конгресса США абсолютным большинством голосов приняла закон о новых санкциях против Сирии. Трансляция голосования велась на сайте ведомства.

Документ предполагает, что США будут накладывать санкции на тех, кто финансирует сирийское правительство, причём речь идёт не только о военных объектах или структурах службы безопасности, но и о финансовой помощи ЦБ Сирии.

Кроме того, меры будут приниматься против лиц и организаций, которые помогают строить или проектировать энергетические объекты, подконтрольные официальному Дамаску, а также за предоставление запчастей для гражданской и военной авиации и обслуживание этой техники.

Помимо этого, в документе рекомендуется сдерживать зарубежных инвесторов от заключения сделок по реконструкции пострадавших от боевых действий районов, которые находятся под контролем Сирии и её партнёров — Ирана и России. Правда, без конкретных инструкций о способе сдерживания.

Теперь документ отправят на рассмотрение Сената, где в него могут быть внесены изменения, после чего он будет вынесен на голосование в верхней палате Конгресса. В случае утверждения он поступит на подпись президенту США.

Ранее Лайф сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США и Россия не обречены быть противниками.