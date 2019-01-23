Конгрессмены поддержали закон о запрете вывода США из НАТО

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, который запрещает президенту вывести Штаты из НАТО. Инициативу одобрили 357 конгрессменов, 22 выступили против, сообщает ТАСС.
Документ предполагает "отклонение любых попыток президента" выйти из альянса, а также поддерживает стремление членов НАТО тратить как минимум 2% ВВП на оборону.
Кроме того, законопроект подразумевает "выделение значительных средств на так называемую Европейскую инициативу сдерживания для противодействия российской агрессии". Об этом говорится в заявлении автора документа — конгрессмена-демократа Джима Панетты.
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