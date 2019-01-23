Маршрутка с пассажирами загорелась в Кемерове — видео

Из-за утреннего пожара две улицы были перекрыты, что спровоцировало пробки в городе.

Маршрутное такси сгорело на автобусной остановке в городе Кемерово, пожар произошёл около 07:30 (03:30 мск), сообщает "Комсомольская правда — Кемерово".

По словам очевидцев, в машине находилось 30 пассажиров, они смогли самостоятельно выйти из салона, поэтому, по предварительным данным, пострадавших нет.

Водитель пытался ликвидировать возгорание при помощи огнетушителя, но ему не удалось справиться с огнём. На место выехали пожарные. По данным спасателей, пожар мог произойти из-за неисправности механизмов авто.