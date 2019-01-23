СМИ узнали детали введения соцнормы потребления электроэнергии в РФ

Потолок месячного энергопотребления пытались ввести ещё в 2013 году, однако в 2014-м проект был заморожен. Новый вариант предлагается сделать мягче.

"Коммерсанту" стали известны детали схемы введения соцнормы потребления электроэнергии, которая разрабатывается в России. Эта норма предусматривает оплату по заниженному тарифу и рост тарифа при превышении лимита.

По данным источника издания, предполагается, что по базовому тарифу будет оплачиваться потребление до 300 кВт*ч, свыше 300 кВт*ч — по повышенному, свыше 500 кВт*ч — по "экономически обоснованному". Потребление фиксируется не на человека, а на домохозяйство. При этом для ряда регионов — возможно, северных — границы повысят до 500 кВт*ч и 700 кВт*ч в месяц. Также льготный режим могут получить потребители, не подключённые к сетям теплоснабжения.

При этом Минэкономики хочет с 2020 до 2033 года плавно сократить льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака заявили о необходимости устранения изъянов регулирования, "когда владельцы загородных дворцов платят как пенсионеры в садовом товариществе". При этом также подчеркнули, что решения будут приниматься с учётом реальных доходов россиян.

Издание отмечает, что предложения по соцнорме обсудят 23 января на совещании у вице-премьера.