В Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов

В Санкт-Петербурге на 74-м году жизни скончался писатель-фантаст Михаил Ахманов (Нахмансон). Писатель умер 10 января. Об этом на странице во "ВКонтакте" сообщил депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский.

— После ухода братьев Стругацких Миша — физик, ставший писателем — был лучшим, на мой взгляд, из российских фантастов, — написал Вишневский.

Карьеру в литературе начинал с переводов книг англо-американских фантастов, а в 1996 году вышел его первый роман — "Скифы пируют на закате". С 1996 по 2014 год Ахманов опубликовал более 40 фантастических, приключенческих и исторических романов.