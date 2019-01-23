Оппозиция Венесуэлы сообщила о первой жертве протестов в Каракасе

Депутат оппозиционного парламента Венесуэлы Хосе Оливарес сообщил о первом погибшем от пулевого ранения в ходе антиправительственных протестов в Каракасе.
— Нам подтвердили, что в больницу района Катиа поступил первый погибший в результате применения огнестрельного оружия во время протестов, — написал он в "Твиттере".
В Сети также появилась видеозапись, на которой люди несут раненого мужчину, в то время как на фоне отчётливо слышен выстрел.
23 января 2019 г.
Также венесуэльский журналист Роман Камачо на своей страничке в "Твиттере" сообщил, что в больницу района Катио поступил второй погибший в ходе протестов, однако эта информация пока не подтверждена.
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