Оппозиция Венесуэлы сообщила о первой жертве протестов в Каракасе

Депутат оппозиционного парламента Венесуэлы Хосе Оливарес сообщил о первом погибшем от пулевого ранения в ходе антиправительственных протестов в Каракасе.

— Нам подтвердили, что в больницу района Катиа поступил первый погибший в результате применения огнестрельного оружия во время протестов, — написал он в "Твиттере".

В Сети также появилась видеозапись, на которой люди несут раненого мужчину, в то время как на фоне отчётливо слышен выстрел.

Также венесуэльский журналист Роман Камачо на своей страничке в "Твиттере" сообщил, что в больницу района Катио поступил второй погибший в ходе протестов, однако эта информация пока не подтверждена.