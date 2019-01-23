Более 16 тысяч жителей Твери остались без отопления из-за аварии

Из-за прорыва магистрального трубопровода в Твери без отопления остались 55 домов и девять социальных объектов. Авария охватила около 16,7 тысячи человек. Об этом сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

Прорыв магистрального трубопровода диаметром 600 мм произошёл днём 22 января в микрорайоне Южный. К 7:00 23 января аварийно-восстановительные работы были завершены, подача тепла запланирована на 10:00.

В справке также отмечается, что сейчас температура воздуха в Твери не превышает –17 градусов.