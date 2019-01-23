Без алкоголя и сигарет. В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать обморожения

При очень низких температурах эксперты советуют носить варежки, шапку и шарф, а перед прогулкой плотно поесть.

Чтобы избежать переохлаждения и обморожения, на морозе не стоит курить и употреблять спиртные напитки. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, опьянение вызывает большую потерю тепла, а курение уменьшает периферийную циркуляцию крови — конечности становятся более уязвимыми.

Кроме того, эксперты ведомства советуют россиянам носить свободную одежду, так как тесная и влажная одежда и обувь способствуют переохлаждению. К неблагоприятным последствиям могут привести также переутомление, голод, неудобное положение в течение долгого времени, ослабление организма после болезни, а также хронические заболевания сосудов ног и сердечно-сосудистой системы.

При очень низких температурах эксперты советуют носить варежки, шапку и шарф, а перед прогулкой плотно поесть. Роспотребнадзор подчёркивает, что на морозе нельзя снимать обувь с обмороженных ног, так как они могут распухнуть.