В Венесуэле участники протеста сожгли статую Уго Чавеса

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В Венесуэле участники протеста сожгли статую Уго Чавеса

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Бывший президент государства скончался в 2013 году от онкологического заболевания.

В Венесуэле протестующие сожгли статую экс-президента страны Уго Чавеса в штате Боливар. Как сообщает портал Nacional, монумент появился в Сан-Феликсе в июле 2018 года и был посвящён очередной годовщине со дня рождения Чавеса.

В ночь на 23 января в разных городах Венесуэлы начались акции протеста против президента страны Николаса Мадуро. Ранее оппозиция Венесуэлы сообщила о первой жертве протестов в Каракасе.

Напомним, Уго Чавес был президентом Венесуэлы с 1999 по 2002 год и с 2002 по 2013 год — до своей смерти от рака в возрасте 58 лет. В начале 2018 года ещё одна статуя "команданте" была осквернена в Сабанете, родном городе Чавеса.

<p>Уго Чавес. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев</p>

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