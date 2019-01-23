В Венесуэле участники протеста сожгли статую Уго Чавеса

Бывший президент государства скончался в 2013 году от онкологического заболевания.

В Венесуэле протестующие сожгли статую экс-президента страны Уго Чавеса в штате Боливар. Как сообщает портал Nacional, монумент появился в Сан-Феликсе в июле 2018 года и был посвящён очередной годовщине со дня рождения Чавеса.

В ночь на 23 января в разных городах Венесуэлы начались акции протеста против президента страны Николаса Мадуро. Ранее оппозиция Венесуэлы сообщила о первой жертве протестов в Каракасе.

ÚLTIMO MINUTO | Incendian estatua de Hugo Chávez ubicada cerca de La Revancha en la parroquia Dalla Costa,San Félix. pic.twitter.com/Pk1mjzrqwD — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) 23 января 2019 г.

Así fue como quemaron la estatua de Chávez cerca de La Revancha en la parroquia Dalla Costa,San Félix. pic.twitter.com/kWPXty6vyw — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) 23 января 2019 г.

Напомним, Уго Чавес был президентом Венесуэлы с 1999 по 2002 год и с 2002 по 2013 год — до своей смерти от рака в возрасте 58 лет. В начале 2018 года ещё одна статуя "команданте" была осквернена в Сабанете, родном городе Чавеса.