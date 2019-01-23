На Сахалине трёхнедельный малыш умер в больнице

Ребёнку ввели интубационную трубку вместо трахеи в пищевод. Возбуждено уголовное дело.

На Сахалине возбуждено уголовное дело после смерти новорождённого мальчика в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как стало известно, мальчик родился 28 декабря 2018 года. Утром 21 января 2019-го ребёнок был доставлен в Тымовскую центральную районную больницу с диагнозом "острая кишечная инфекция". В ходе осмотра состояние малыша ухудшилось, и его перевели в реанимацию. В этот же день он умер.

— Предварительная причина смерти ребёнка — механическая обтурационная асфиксия вследствие введения интубационной трубки вместо трахеи в пищевод, — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".