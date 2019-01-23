Скончался лауреат Пулитцеровской премии Рассел Бейкер

Американский писатель-сатирик, журналист, ставший дважды лауреатом Пулитцеровской премии Рассел Бейкер скончался на 94-м году жизни в США. Об этом сообщает The New York Times.
Бейкера называют гением сатирического комментария и самокритичной прозы. В первый раз Пулитцеровская премия ему была присуждена за автобиографичный роман "Взросление". Престижную американскую награду во второй раз журналист получил за статьи в колонке "Обозреватель", которую он вёл в газете The New York Times с 1962 по 1998 год.
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