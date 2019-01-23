"Прекрасный старт". В Токио оценили первые в этом году переговоры Путина и Абэ

Генсек японского правительства Ёсихидэ Суга положительно оценил первые в этом году переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Страны восходящего солнца Синдзо Абэ.

— В целом это прекрасный старт японско-российских отношений в 2019 году, — сказал Суга.

Генеральный секретарь кабмина поясняет, что основой основ является упорное проведение диалога между двумя странами, однако это не такая простая задача, чтобы тут же был виден результат.

Накануне в Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в ходе которой стороны обсуждали вопрос мирного договора, развитие торговых связей, а также дали указания наладить совместную хоздеятельность на Курилах.