"В мешке арктического холода". Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 января

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"В мешке арктического холода". Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 января

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Фото:©РИА Новости/Евгений Биятов

В Москве 23 января ожидается солнечная погода практически без снега с температурой воздуха на семь градусов ниже климатической нормы. Как сообщили в центре погоды "Фобос", всему виной усиление в регионе позиций гребня антициклона.

— Сегодня Москва окажется в мешке арктического холода — температура опустится на семь градусов ниже климатической нормы, — рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, столбики термометров в дневное время будут находиться на уровне 12–14 градусов ниже нуля, в Подмосковье — минус 11–16 градусов. Однако вечером морозы окрепнут. Атмосферное давление в регионе будет в пределах нормы — 751 миллиметр ртутного столба.

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