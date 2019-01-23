ФСБ проводит обыски в Крыму у участников незаконного украинского батальона

В Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у двух участников незаконного вооружённого украинского батальона им. Номана Челебиджихана. Следственные действия проходят как по месту жительства, так и по месту регистрации членов бандформирования, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

— В рамках расследования уголовных дел, возбуждённых по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ, в отношении двух жителей Крыма проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, — сообщили в УФСБ.

В ведомстве точно знают, что местные жители — участники бандформирования, которое действует в приграничных районах Херсонской области Украины.