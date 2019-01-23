Сбербанк планирует отменить комиссии за все внутренние переводы

Глава банка Герман Греф заявил, что пока нововведение коснулось "крупных партнёров".

Сбербанк отменил комиссии за внутренние денежные переводы для некоторых категорий клиентов. Об этом в кулуарах ВЭФ сообщил глава банка Герман Греф, отметив, что постепенно Сбербанк полностью откажется от подобных комиссий.

По словам Грефа, решение о постепенном снижении комиссий до их полной отмены было принято в начале 2018 года, однако точных сроков глава банка пока не называет, отмечая, что процесс длительный.

— Мы приняли пакеты для крупных партнёров — это работодатели, зарплатники. Для них мы все комиссии полностью отменили, — добавил он, пояснив, что введённые также пакеты для отдельных категорий клиентов — значимый для Сбербанка шаг и суммы, о которых идёт речь, также значимы.

Греф пояснил, что разово отменить комиссии достаточно тяжело, поэтому это будет происходить шаг за шагом.

Ранее Лайф писал о том, что Сбербанк может лишиться монополии на рынке переводов физлиц.