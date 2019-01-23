"Не умею столько пить". Волочкова в стихах высмеяла Шнурова за развод и пьянство

Российская балерина Анастасия Волочкова не оставила без ответа ироничный стих лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, в котором он подшутил над её любовью к шпагатам. Она сочинила стихотворение и выложила его в "Инстаграме".
Танцовщица напомнила музыканту про громкий развод и намекнула на его пьянство. Волочкова подчеркнула, что поэтом не является, но зато умеет делать пируэт.
Я умею пируэт
И молчать про дружбу.
Не умею столько пить
И выглядеть фигово.
Собирать охват и хайп
На стихах про Волочкову,
А адрес твой — не Ленинград.ru, где я родилась,
а "Инстаграм" Анастасии...
Накануне лидер "Ленинграда" в стихотворной форме написал, что фото, на котором Волочкова сидит на шпагате, помогают ей собирать "лайки и подписки". Певец в ироничной манере обратился к тем, кто жаждет лёгкой популярности, как у балерины: "В ситуации любой раздвигайте ляжки".
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