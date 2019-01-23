"Не умею столько пить". Волочкова в стихах высмеяла Шнурова за развод и пьянство

Выпад музыканта в свой адрес танцовщица назвала попыткой поймать "хайп" за её счёт.

Российская балерина Анастасия Волочкова не оставила без ответа ироничный стих лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, в котором он подшутил над её любовью к шпагатам. Она сочинила стихотворение и выложила его в "Инстаграме".

Танцовщица напомнила музыканту про громкий развод и намекнула на его пьянство. Волочкова подчеркнула, что поэтом не является, но зато умеет делать пируэт.

Я умею пируэт

И молчать про дружбу.

Не умею столько пить

И выглядеть фигово.

Собирать охват и хайп

На стихах про Волочкову,

А адрес твой — не Ленинград.ru, где я родилась,

а "Инстаграм" Анастасии...

Накануне лидер "Ленинграда" в стихотворной форме написал, что фото, на котором Волочкова сидит на шпагате, помогают ей собирать "лайки и подписки". Певец в ироничной манере обратился к тем, кто жаждет лёгкой популярности, как у балерины: "В ситуации любой раздвигайте ляжки".