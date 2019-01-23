Греф не исключает снижения ставок по ипотеке к концу года

В самом Сбербанке пока не собираются изменять ипотечные ставки, всё зависит от инфляции и действий Центробанка.

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что ставки по кредитам, в том числе и по ипотеке, будут снижаться к концу 2019 года. Пока же крупнейший российский банк не планирует менять ипотечные ставки.

— По моим ощущениям, инфляция во второй половине года должна стабилизироваться. Мой личный прогноз: к концу года в целом ставки могут пойти вниз, и по ипотеке в том числе. Но как будет складываться макроэкономика, пока сложно загадывать, — сказал он журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума.

Что касается самого Сбербанка, то там пока не планируют корректировать ставки по ипотеке. Греф поясняет, что всё зависит от инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ.