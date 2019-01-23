Горе-захватчику рейса "Аэрофлота" назначили психиатрическую экспертизу

В крови 41-летнего виновника инцидента на борту не обнаружено ни алкоголя, ни наркотических и психотропных веществ.

Жителю Сургута Павлу Шаповалову, который требовал изменить курс рейса Сургут — Москва, проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, отметив, что алкоголя, наркотических и психотропных веществ в крови мужчины обнаружено не было.

— Вместе с тем, учитывая неадекватность его поведения на борту самолёта и тяжесть совершённого преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза, — сказала она.

Следователи допрашивают подозреваемого в угоне воздушного судна 41-летнего Павла Шаповалова pic.twitter.com/weIjWp7iIw — Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 января 2019 г.

Напомним, инцидент произошёл накануне 22 января. После того как 41-летний Шаповалов потребовал, чтобы самолёт изменил курс следования и направился в Афганистан, командир принял решение совершить посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Там мужчину задержали полицейские. Против него возбуждено уголовное дело, и теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее ему было предъявлено обвинение в угоне самолёта.

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