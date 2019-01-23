Делали из гражданского боевое. ФСБ прикрыла 9 подпольных оружейных мастерских

Изъято 197 единиц оружия. Кроме пистолетов и винтовок, это были даже автоматы и РПГ.

Федеральная служба безопасности пресекла работу девяти подпольных мастерских, 86 человек, которые переделывали оружие в боевое, изготавливали боеприпасы и продавали всё это.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 32 регионах пресечена деятельность 86 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны, — рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

При этом изъяли 197 единиц оружия. В основном это пистолеты и револьверы. Меньше карабинов и винтовок. Но были даже автоматы, ручные противотанковые гранатомёты и ручные гранаты.

Также у преступников забрали 33 килограмма взрывчатых веществ, 88 электродетонаторов, сотни частей оружия, более десяти тысяч патронов.

Когда всё это пройдёт экспертизу, будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел.