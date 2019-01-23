Российскому Тириону Ланнистеру дали три года за "минирование" Госдумы

Мужчина также сообщал о заложенных взрывных устройствах в телецентре "Останкино" и УМВД России по Забайкальскому краю.

Забайкальский краевой суд приговорил жителя Москвы Ярослава Рогожникова к трём годам лишения свободы за серию ложных телефонных звонков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Как отмечается, весной 2018 года молодой человек сообщал по телефону о минировании зданий Государственной думы, телецентра "Останкино" и Управления МВД России по Забайкальскому краю. Сообщения Рогожникова были заведомо ложными, однако на их проверку было отвлечено значительное число правоохранителей.

— Суд приговорил лжетеррориста к трём годам лишения свободы, — сказано в сообщении ведомства.

Как отмечается, судебно-психологическая экспертиза показала, что москвич не страдает психическими заболеваниями или же расстройствами.

Ранее Рогожников, которого также прозвали Российским Тирионом Ланнистером, был дважды судим за совершение подобных преступлений в других российских регионах.