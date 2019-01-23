Горе-захватчику рейса "Аэрофлота" предъявлено обвинение в угоне самолёта

Кроме того, Шаповалову назначили психиатрическую экспертизу из-за его неадекватного поведения на борту самолёта.

41-летнему Павлу Шаповалову, который требовал изменения курса рейса "Аэрофлота" Сургут — Москва, предъявили обвинение в угоне воздушного судна. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

— В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавила сотрудница Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что Шаповалов пытался прорваться в кабину пилотов и требовал сменить курс. Он также заявлял, что у него есть оружие. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в Ханты-Мансийске, после чего мужчину задержали.

Во время обысков оружия у него не нашли. Кроме того, экспертиза показала, что он не был пьян и не находился под наркотиками. Жителю ХМАО назначили психиатрическую экспертизу.

Здесь Лайф собрал всё, что известно о горе-захватчике рейса "Аэрофлота".