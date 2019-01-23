Не до расследований. Агенты ФБР пожаловались на проблемы из-за шатдауна

Частичная приостановка работы правительства негативно влияет на расследования и контртеррористические операции.

В США агенты ФБР пожаловались на затруднения в работе рабочем бюро, связанные с шатдауном. Об этом заявил президент Ассоциации агентов ФБР Том О'Коннор в эфире канала CBS.

— Каждый день, пока продолжается шатдаун, помехи, созданные им, становятся всё хуже и вредят нашим контртеррористическим и контрразведывательным операциям по всему земному шару, — сказал О'Коннор.

По его словам, из-за приостановки работы правительства сотрудники не могут платить информаторам и переводчикам, приезжать на допросы свидетелей и поддерживать работу системы допуска к засекреченной информации.

Помимо этого, отметил О'Коннор, из-за шатдауна в ФБР возникают затруднения с обучением личного состава, расследованием дел и наймом сотрудников. Он призвал правительство как можно скорее восстановить финансирование бюро.

Как ранее писал Лайф, почти 5 тысяч спецагентов ФБР, аналитиков разведки, адвокатов и других сотрудников ведомства ушли в неоплачиваемый отпуск из-за частичной приостановки работы федеральных ведомств в США.