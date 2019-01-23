Причиной трагедии на танкерах в Чёрном море могли стать санкции США

Оказалось, что Candy и Maestro попали в чёрный список американского Минфина. Любые сделки с ними под запретом.

Два танкера под флагом Танзании — Candy и Maestro — загорелись в Чёрном море при передаче топлива в открытом море. По данным Reuters, экипаж судов пошёл на такой риск из-за запрета использовать российский порт Темрюк в связи с санкциями США.

Как стало известно агентству, запрет поступил от руководства газового терминала "Мактрен-нафта". Candy и Maestro попали в чёрный список из-за поставок топлива в Сирию в 2016–2018 годах. Тогда в Минфине США ввели запрет на любые сделки с данными танкерами.

Напомним, Candy и Maestro загорелись в водах Чёрного моря 21 января. В момент ЧП на танкерах было 32 человека — граждане Турции и Индии. По последним данным, спасти удалось 12 человек, 14 моряков погибли, остальные числятся пропавшими без вести.