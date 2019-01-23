Наблюдал за погранкораблями. Россиянин получил условный срок за систему слежения

Впервые в России злоумышленника привлекли к уголовной ответственности за незаконное получение сведений, составляющих гостайну.

Проживающий в Петропавловске-Камчатском мужчина получил более чем три года условного срока за разработку схемы слежения за передвижением пограничных сторожевых кораблей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

Как отмечается, информацию мужчина планировал перепродавать представителям компаний, которые ведут незаконный рыбный промысел.

— Впервые в России злоумышленник привлечён к уголовной ответственности за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, с помощью технических средств для негласного получения информации, — сказано в пресс-релизе.

По данным следствия, житель Камчатки планировал отслеживать маршруты передвижения патрульных судов и пограничных сторожевых кораблей.

Злоумышленник был задержан в мае 2016 года. Он был приговорён к условному лишению свободы сроком на три года и четыре месяца и испытательному сроку три года.

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