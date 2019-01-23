Первый в новом году. В Московском зоопарке родился краснокнижный малыш

Вес хищника-малютки — всего 20 граммов. За шесть лет, пока он будет расти, он может достичь веса более чем в 4,5 килограмма.

В Московском зоопарке первое пополнение в новом году — на свет появился детёныш редкого мексиканского ядозуба, который также известен ещё как эскорпион и тола-хини. Как сообщается на сайте мэра Москвы, в прошлый раз местные ядозубы приносили потомство больше трёх лет назад.

Пока что малыш находится в неэкспозиционном помещении, где за ним присматривают специалисты, однако уже скоро его можно будет увидеть в павильоне "Террариум" на новой территории столичного зоосада.

Вес хищника-малютки — всего 20 граммов, расти он будет до шести лет. Отмечается, что взрослые особи могут достигать 90 сантиметров в длину и веса более чем 4,5 килограмма.

Мексиканский ядозуб занесён в Международную красную книгу и Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). В последние годы численность этих ящериц снижается, главной причиной этого является уничтожение естественной среды их обитания.

В ближайшие месяцы коллекцию зоопарка также могут пополнить бинтуронги, ослы пуату (гигантские мамонтовые ослы), ксенозавр (редкая рептилия из Центральной Америки) и другие редкие животные.

В 2018 году в Московском зоопарке появились на свет более 800 детёнышей, и сейчас там живёт более десяти тысяч особей 1200 видов. Напомним, 25 января в зоосаде пройдёт интерактивная программа для студентов, а все Татьяны получат скидку 40% на входной билет.