На Чукотке возбудили дело после смерти младенца от вируса

Мать привезла дочь в больницу с жалобами на слабость ребёнка, бледную кожу и тошноту.

На Чукотке следователи возбудили уголовное дело по факту младенца от вирусного заболевания, сообщает региональное СУ СК РФ.

— Анадырским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту смерти новорождённого (…). Причиной смерти ребёнка явилось острое вирусное заболевание, — говорится в сообщении.

Как отмечается, 11 января мать привезла девочку 2018 года рождения в больницу и пожаловалась на то, что у ребёнка целый день бледная кожа, тошнота и нет аппетита. Врачи определили состояние малышки как крайне тяжёлое и срочно отправили в реанимацию. Девочка скончалась в тот же день, не приходя в сознание.

В настоящее время решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы, а также допрашиваются медработники и свидетели.

Как ранее писал Лайф, в Калининграде младенец умер из-за отказа главврача выдать дорогое лекарство.