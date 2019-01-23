Пейте какао. Москвичам рассказали, как согреваться в сильные морозы

Департамент здравоохранения города напомнил горожанам, что зимой не стоит выходить на мороз голодными.

Московские врачи рекомендуют жителям столицы в сильные холода согреваться какао и не употреблять алкоголь. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Чтобы согреться, можно пить травяной чай с имбирём или лимонником, горячий шоколад или какао, а вот кофе не обладает согревающими свойствами. Категорически не рекомендуется принимать на холоде алкоголь, так как он сначала расширяет периферические сосуды, ненадолго создавая эффект тепла, но после этого организм стремительно теряет его, — рассказала врач общей практики Ирина Янышева.

По словам врача, во время прогулки может пригодиться термос с яблочным компотом. В него можно добавить немного корицы.

Янышева отметила, что для избежания переохлаждения во время прогулок предпочтение стоит отдавать тёплой, свободной одежде и обуви. Они должны быть комфортны. Врач напомнила, что рукавицы греют лучше перчаток.

Кожу в морозы необходимо защищать специальными кремами для лица и рук. Врач также рассказала, что часто главной причиной обморожений становится ветер, поэтому стоять на нём не рекомендуют.

Также в холода не следует выходить на мороз голодным: организм нужно обеспечивать "топливом" для выработки внутренней энергии.

— Топливом для нас служит пища, причём желательно жиры животного происхождения, так как жир — это лучший источник энергии, — пояснила Янышева.

Ранее рекомендации о том, как избежать обморожения в морозы, дал Роспотребнадзор. Медики рассказали, как питаться в холода, и напомнили, что зимой не стоит садиться на диету и исключать из рациона жиры.