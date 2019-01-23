Греф назвал обязательное подключение к системе быстрых платежей "лишним шагом"

Глава Сбербанка отметил, что компания будет обсуждать с Центробанком вопрос поддержания конкурентных условий.

Президент Сбербанка Герман Греф раскритиковал обязательное подключение к системе быстрых платежей. Его слова цитирует РИА "Новости".

— Нам никто не подарил эту систему, мы, собственно, изобрели её и первыми внедрили. Мне не кажется оптимальной такая искусственная квазиконкуренция с помощью регулятора, но мы готовы к любому варианту, — сказал Греф.

Он отметил, что в настоящее время создаётся коммерческая система переводов, потому внедрение системы быстрых платежей будет "лишним шагом". Греф отметил, что банк изучит, есть ли выгоды в данной системе, так как пока специалистам Сбербанка непонятна данная платформа.

Как ранее писал Лайф, в тестировании новой системы принимало участие 12 банков, в начале 2019 года к ним должны присоединиться ещё 20 банков.