Король Таиланда распорядился провести первые с 2011 года парламентские выборы

Голосование должно пройти во второй или третьей декаде марта. Перенос выборов невозможен.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) распорядился провести первые с 2011 года всеобщие парламентские выборы в стране. Соответствующий указ был опубликован сегодня в специальном издании Royal Government Gazette.

Теперь национальной избирательной комиссии предстоит в течение пяти дней определиться с датой выборов. Само же голосование должно пройти в соответствии с новой конституцией Таиланда, принятой на референдуме в 2017 году.

При этом выборы должны состояться не менее чем через 45 дней после публикации указа и не более чем через 60 дней с этой же даты. Это значит, что голосование должно пройти во второй или третьей декаде марта. Перенос выборов невозможен.

Напомним, Рама Х вступил на престол в 2016 году, его торжественная коронация назначена на 4–6 мая этого года.